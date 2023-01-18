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В аэропортах Москвы задержали и отменили 40 рейсов

Евгений Белоусов
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В аэропортах Москвы задержали и отменили 40 рейсов
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Аэропорт Внуково Карта всех событий

В столичных аэропортах задержано и отменено в общей сложности 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания» в среду, 18 января.

Так, на 20:21 по московскому времени девять рейсов задержали в аэропорту Шереметьево, там же отменили еще 10 вылетов. Во Внукове задержано четыре рейса и отменено восемь.

В аэропорту Домодедово задержали пять рейсов и четыре отменили, отмечается на сайте «Яндекс Расписания».

В начале января Росавиация сообщила, что режим ограничения полетов на юге и в центральной части России не отменялся и продолжает действовать. В ряде Telegram-каналов распространилась якобы копия письма замглавы ведомства Владимира Потешкина, где утверждалось, что 11 аэропортов возобновят работу с 15 января.

В декабре 2022 года генеральный директор IATA Уильям Уолш заявил, что Западу необходимо приготовиться к возобновлению рейсов через российское воздушное пространство.

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