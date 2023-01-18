Зеленский заявил о замедлении боевых действий на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о замедлении боевых действий на территории страны.

— Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и, слава Богу, враг тоже, — сказал глава государства.

Так он ответил на вопрос о нынешней ситуации в зоне проведения спецоперации России. Зеленский отметил, что на восточном участке линии соприкосновения все еще идут ожесточенные противостояния, передает РИА Новости.

17 января стало известно, что российские военнослужащие полностью освободили город Соледар. В Вооруженных силах Украины признали, что оставили Соледар в Донецкой народной республике.

«Вечерняя Москва» разбиралась, чем именно Соледар был важен Украине, что ждет ВСУ в районе этого города и куда теперь направятся российские войска. Так, военный эксперт Владимир Гундаров отметил, что потеря контроля над городом может лишить украинскую армию снабжения.