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Полицейские прострелили руку мошеннику в офисе Wildberries на юго-востоке Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Полицейские прострелили руку мошеннику в офисе Wildberries на юго-востоке Москвы
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Мужчину ранили в руку при попытке задержания в офисе Wildberries в столице.

Инцидент произошел на 8-й улице Текстильщиков. Во время задержания мошенников в офисе Wildberries сотрудники полиции применили оружие. Один из аферистов, который попытался скрыться, был ранен в руку.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает РЕН ТВ.

18 января сообщалось, что в Зеленограде пьяный мужчина ударил в грудь собутыльника в подъезде жилого дома. Инцидент произошел в ночное время. В подъезде жилого дома подрались двое выпивших мужчин. В ходе конфликта один из них достал нож и, ударив оппонента в грудь, скрылся.

Очевидцы сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и обнаружили раненого гражданина. Он был в сознании и сообщил силовикам о том, кто на него напал.

Москва Полиция Задержания Мошенничество Район Текстильщики
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