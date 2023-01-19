Врио губернатора Сальдо: ВСУ перебросили войска с Херсонского направления в Донбасс

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Вооруженные силы Украины перебросили часть армии с Херсонского направления в Донбасс. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

— Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт, — сообщил он.

В настоящее время на линии боевого соприкосновения в Херсонской области больше происходят бои местного значения и обстрелы, отметил Сальдо.

— Наши военные давят на украинских военных, проводят вылазки и диверсии на правом берегу, ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллеристами и минометчиками, которые обстреливают города, — цитирует его РИА Новости.

Группа украинских диверсантов была уничтожена российскими военными около села Лиман Первый в Харьковской области. Об этом 17 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он добавил, что всего российским военнослужащим за этот период удалось уничтожить более 50 украинских бойцов. Также еще две украинские диверсионно-разведовательные группы были уничтожены в Донецкой народной республике.