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Синоптики предупредили о дождливой погоде в Москве 19 января

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили о дождливой погоде в Москве 19 января
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В четверг, 19 января, в столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1–2 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 1–3 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 16 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 98 процентов, передает портал «Метеоновости».

В столице ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 18 января. В связи с непогодой москвичей призвали быть внимательными на улице и не укрываться под деревьями. Автомобилистам рекомендовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковать вблизи деревьев машины.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что текущая неделя в городе будет достаточно теплой, а один из дней даже может почти побить температурный рекорд.

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