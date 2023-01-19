Фото: Минобороны РФ

Из-за финансирования Украины Западом украинский народ вынужден действовать по чужой указке, что приводит к страданию граждан. Об этом в четверг, 19 января, заявил газете Aydınlık генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.

— Запад платит Украине деньги, поставляет оружие и разведывательную информацию, говорит ей, куда стрелять и что атаковать. Страдает от этого братский украинский народ, который вынужден воевать за чужие цели, — сказал он.

Генконсул добавил, что противники России пытаются представить цель спецоперации как уничтожение Украины. Однако это не соответствует действительности. Главной целью российского правительства служит борьба против националистического режима, который пришел к власти в 2014 году.

Политолог Сергей Маркелов объяснил «Вечерней Москве», какие законы «мешают» Украине начать переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта. По его словам, для невозможности диалога Киев принял документ о недружественных странах, несколько поправок к закону о терроризме, а также осуществил расторжение контактов с РФ и так далее.