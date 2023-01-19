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«Нет ни одного шанса»: британцы поддержали слова Лаврова о слабости США

Лейла Алиева
В мире
«Нет ни одного шанса»: британцы поддержали слова Лаврова о слабости США
Фото: МИД РФ

Читатели британского издания Daily Mail поддержали высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что у Вашингтона не хватает сил для сдерживания Москвы и Пекина.

По словам одного из пользователей, несмотря на все оружие, США никогда не могли одержать победу в войне, а причиной этому является отсутствие смекалки.

— Ну он прав. У сегодняшней Америки нет ни одного шанса, — отметил другой читатель.

— Он прав. США — слабеющая сверхдержава. У меня сердце разрывается, когда я это говорю. Но это правда. Большинство американцев — ленивые доверчивые глупцы, — написал третий.

Другой пользователь добавил, что доказательством правоты Лаврова служит то, что Америка так и не смогла справиться «с кучкой людей на верблюдах в Афганистане».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что победа РФ в специальной военной операции на Украине неизбежна. Он добавил, что эту победу обеспечивают сплоченность народа, мужество российских солдат в зоне СВО и работа оборонно-промышленного комплекса.

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