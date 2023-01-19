Губернатор Брянской области сообщил о ракетном ударе по региону со стороны ВСУ

Фото: depositphotos

Прошедшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по территории Унечского района Брянской области, но системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в четверг, 19 января.

— Сегодня ночью украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена, — сказал он.

Губернатор добавил, что в результате атаки никто не пострадал. На месте проведения ударов работают оперативные службы, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

До этого Александр Богомаз сообщил, что во время обстрела Брянской области со стороны украинских военных системы противовоздушной обороны сбили ракету «Точка-У» над Клинцовским районом. Местные жители не пострадали в результате проведения ударов.

26 декабря на российско-украинской границе в Брянской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Ее члены были оснащены оружием иностранного производства, в том числе немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer.