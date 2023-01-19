Картаполов назвал вероятность призыва срочников с 21 года этой весной крайне низкой

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вероятность призыва на срочную службу этой весной граждан в возрасте с 21 года крайне низка. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в четверг, 19 января.

— На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность, по сути, нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

С инициативой повысить призывной возраст россиян 21 декабря выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, принятие подобной меры позволит обеспечить дальнейшее развитие вооруженных сил страны.

На следующий день Картаполов заявил, что данное решение может быть закреплено в российском законодательстве уже в 2023 году. Однако для внедрения новых мер необходимо внести изменения в существующие законы.

Военные эксперты объяснили «Вечерней Москве», почему российские власти хотят сдвинуть возрастные границы призыва. По мнению одного из экспертов, Владимира Литовкина, есть смысл призывать в армию в более зрелом возрасте — 21 год или даже старше, чтобы на службу приходили сознательные, ответственные люди, а не изнеженные мальчики.