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В России выявили 5914 новых случаев коронавируса за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 5914 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах выявили 5914 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 19 января, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 40 летальных исходов, связанных с подтвержденным заболеванием. Также 837 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с выявленным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 5154 пациента, отмечается на портале.

В России выявили 5914 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что главное отличие коронавируса в России и Китае заключается в способе формирования иммунитета к болезни. По его словам, в КНР он образовывался только за счет прививок.

Врач-иммунолог Елена Мескина в свою очередь рассказала «ВМ», к каким последствиям может привести микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса и какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины. Она отметила, что инфекционные недуги делятся на смешанные и на моноинфекции.

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