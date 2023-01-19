В России выявили 5914 новых случаев коронавируса за сутки
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За прошедшие сутки в российских регионах выявили 5914 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 19 января, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
Кроме того, за указанный период официально подтвердили 40 летальных исходов, связанных с подтвержденным заболеванием. Также 837 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с выявленным коронавирусом.
После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 5154 пациента, отмечается на портале.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что главное отличие коронавируса в России и Китае заключается в способе формирования иммунитета к болезни. По его словам, в КНР он образовывался только за счет прививок.
Врач-иммунолог Елена Мескина в свою очередь рассказала «ВМ», к каким последствиям может привести микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса и какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины. Она отметила, что инфекционные недуги делятся на смешанные и на моноинфекции.