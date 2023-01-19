Врачи назвали три лайфхака, как легко просыпаться по утрам

Фото: pexels.com/freestocks.org

Врачи рассказали, как сделать утренний подъем легким и радостным.

Медики советуют не ставить много будильников на каждые 5–10 минут. Достаточно двух, и желательно со спокойной музыкой. Телефон стоит положить подальше от кровати. Лучше поставить его подальше, чтобы, отключив будильник, вы уже начали просыпаться.

После пробуждения нужно сделать небольшую зарядку, размять суставы.

Чтобы утро было приятным, можно накануне приготовить небольшие сюрпризы. Например, чашка кофе с пирожным с утра, любимая музыка или просмотр любимой передачи, передает «МИР 24».

До этого врач-сомнолог Александр Поляков посоветовал научиться ложиться и вставать в одно и то же время, отказавшись от использования гаджетов или просмотра телевизора перед сном. Это будет способствовать хорошем сну и бодрости по утрам, передает Nation News.

Ранее врач-сомнолог Михаил Котенков рассказал, как можно легко взбодриться в течение дня.