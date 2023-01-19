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В случае попытки нанести американским оружием удары по Крыму. ВСУ получат сокрушительный ответ. Об этом в четверг, 19 января, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

— Убежден, что любая попытка получит сокрушительный ответ и россияне поддержат такое решение. Россия ведет взвешенную разумную политику, порой слишком сдержанно, некоторые могут воспринимать это как слабость, но это совершенно не так, — отметил он.

По словам Гемпеля, необходимо уничтожить режим украинского президента Владимира Зеленского, именно тогда многие страны смогут жить в мире, передает РИА Новости.

Издание The New York Times со ссылкой на источники из числа американских официальных лиц сообщило, что президент США Джо Байден после нескольких месяцев обсуждений с властями Украины стал признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по Крыму.

В свою очередь посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не оставит без ответа удары по своим территориям, включая Крым. Также он добавил, что поставки западного оружия Киеву приведут только к большому количеству жертв среди мирных жителей.