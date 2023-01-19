Школьник из Москвы пополнил всенародный проект «Лица Победы»

Фото: Музей Победы

В Музей Победы на вечное хранение передали биографию героя СССР, летчика-штурмовика Николая Наумовича Киртока. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

История жизни героя стала частью исторического проекта «Лица Победы».

Биографией с музеем поделился ученик столичной школы № 709 Егор Скоробогатов. Он рассказал, что был знаком с летчиком лично.

— Я познакомился с ним, когда ему исполнилось 100 лет, мы ездили поздравлять его, и потом был у него в гостях несколько раз. В этом году я принимаю участие в Олимпиаде «Не прервется связь поколений» и пишу работу о Николае Киртоке, — рассказал молодой человек.

Во время войны герой СССР Кирток нес службу на Ил-2 в составе второй и пятой воздушных армий Степного, первого Украинского и второго Украинского фронтов, а также принимал участие в освобождении Украины, Польши и Румынии.

Президент России Владимир Путин привел в пример работу Музея Победы по сохранению исторической памяти. В рамках встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений глава государства отметил, что за последние несколько лет Музей Победы сильно преобразился и проводит масштабную просветительскую работу, применяя яркие материалы.