Стали известны предпочтения москвичей при планировании свободного времени

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Свыше трети жителей столицы предпочитают проводить свободное время за активным отдыхом и туризмом, а 35 процентов горожан увлекаются кулинарией. Об этом свидетельствуют результаты исследования социальной сети «Одноклассники», имеющиеся в распоряжении у «Вечерней Москве».

— Социальная сеть «Одноклассники» в рамках запуска сервиса «Увлечения», с помощью которого пользователи могут провести время со своими единомышленниками, провела исследование и выяснила, чем увлекаются жители страны, как проводят свободное от работы время и где ищут друзей по интересам, — говорится в сообщении.

Согласно представленным данным, около 37 процентов горожан увлекаются активным отдыхом и туризмом. Еще 35 процентов москвичей любят изучать новые рецепты, готовить и экспериментировать со вкусами. Каждый четвертый жители столицы предпочитает проводить время со своим питомцем.

До этого стало известно, что новый штамм коронавирусной инфекции «кракен» пугает только каждого десятого москвича. Опасаются же заболевания лишь 12 процентов горожан.