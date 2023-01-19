Новый глава Минобороны ФРГ заявил, что продолжит военную поддержку Киева

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Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине, несмотря на то, что не придерживается чьей-либо стороны в конфликте. Об этом в четверг, 19 января, заявил глава Минобороны Борис Писториус.

— Германия не является стороной конфликта, но все равно мы затронуты этой войной, — отметил он.

По словам Писториуса, ФРГ планирует продолжать поддерживать Украину, отправляя ей оружие, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Пентагон использует запас боеприпасов американского производства на складах в Израиле для поставки снарядов Украине калибром 155 миллиметров.

Также в опубликованной The New York Times статье указано, что власти Америки и Израиля договорились о поставке киевскому режиму около 300 тысяч снарядов. Так, 50 процентов из общего числа боевой техники уже было отправлено на территорию Европы.

Недавно США и страны НАТО сообщили о намерении передать в качестве военной помощи Украине новую технику. Какое оружие планируют поставить ВСУ, насколько оно опасно и чем ответит Россия, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.