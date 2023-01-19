Москвичам рассказали об особенностях тренингов по стрессоустойчивости для врачей

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Медицинским сотрудникам крайне важно уметь справляться со стрессом, с чем им могут хорошо помочь специальные тренинги. Об этом «Вечерней Москве» рассказала начальник отдела по обучению и развитию персонала кадрового центра Депздрава Москвы Оксана Брит.

— Умение справляться со стрессами — важное качество для любого человека. Тем более это необходимо для медицинских работников, чей труд связан с эмоциональными и психологическими нагрузками. Рекомендации по профилактике и преодолению стрессов существуют довольно давно, поэтому специалисты кадрового центра Депздрава Москвы собрали и систематизировали лучшие из них, — сказала она.

Брит добавила, что для столичных специалистов был разработан восьмичасовой тренинг, в процессе которого слушатели получат необходимую информацию о распознании признаков стресса, методиках противостояния ему и так далее. Полученные знания помогут внести вклад в формирование комфортной обстановки для пациентов.

19 января стало известно, что тренинги по стрессоустойчивости прошли свыше тысячи будущих сотрудников флагманских центров больниц. Среди них — 165 врачей, почти 600 сотрудников из числа среднего медицинского персонала и свыше 300 из числа немедицинского персонала.