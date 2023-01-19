Песков назвал опасным обсуждение Западом поставок Украине дальнобойного оружия

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Обсуждение странами Запада поставок дальнобойного оружия для Украины, с помощью которого она сможет наносить удары по России, является чрезвычайно опасным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 19 января.

— Разумеется, сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, хотя и так у Украины есть вооружения, с помощью которых она постоянно, ежедневно наносит удары по российской территории — я имею в виду наши новые регионы, — это потенциально чрезвычайно опасно, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что реализация подобного решения выведет конфликт на новый качественный уровень. Это, в свою очередь, поставит под угрозу глобальную и общеевропейскую безопасности.

По словам Пескова, заявление посла России в США Анатолия Антонова об ответных ударах отражает позицию страны, передают «Известия».

Издание The New York Times 19 января сообщило, что президент США Джо Байден после нескольких месяцев обсуждений с властями Украины стал признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по Крыму. Источники издания рассказали, что Белый дом может пойти на этот шаг, даже если эти действия увеличат риск эскалации конфликта.

Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, заявил, что Россия не оставит без ответа удары по своим территориям, включая Крым. По словам дипломата, поставки западного оружия Киеву приведут только к большому количеству жертв среди мирных жителей.