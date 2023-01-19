«Желтый» уровень опасности объявили в Москве до полудня субботы из-за ветра

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве в связи с ожидаемым усилением ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в четверг, 19 января.

— Ветер. Период предупреждения до 12:00 21 января. Местами порывы до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Для Москвы предупреждение действует до 22:00 20 января, для Подмосковья — до 12:00 21 января, отмечается на сайте Гидрометцентра России.

До этого сообщалось, что в 19 января в столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 16 метров в секунду.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «Вечерней Москве», что в столичном регионе в ближайшие выходные завершится оттепель и резко похолодает. Однако температурные показатели не опустятся ниже минус 3–5 градусов.