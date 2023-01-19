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Приметы и советы

Роспотребнадзор поддержал идею законодательного запрета вейпов

Лейла Алиева
Общество
Роспотребнадзор поддержал идею законодательного запрета вейпов
Фото: depositphotos

Роспотребнадзор поддерживает все инициативы, связанные с сохранением здоровья горожан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 19 января

— Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения, — говорится в сообщении.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить вейпы в России. Парламентарий уточнил, что все чаще вейпы стали употреблять дети.

В свою очередь Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет, одновременно отменяя акциз на сами вейпы. «Вечерняя Москва» узнала, что будет с рынком, если электронные сигареты исчезнут.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «ВМ» заявил, что в России следует ввести полный запрет на продажу электронных сигарет, что позволит спасти граждан страны от возможных проблем со здоровьем и преждевременной смерти. Парламентарий добавил, что, рассматривая подобный вопрос, российские власти должны обратить внимание на здоровье граждан, а не на коммерческий фактор. По его словам, защита здравоохранения должна быть в приоритете.

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