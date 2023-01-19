Диетолог Лазуренко рассказала, как правильно перейти на здоровое питание

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Диетолог-эндокринолог и специалист по правильному питанию Наталья Лазуренко отметила, что сбалансированное питание может быть только персональным, подобранным специально под потребности конкретного человека.

Перед переходом к определенной диете нужно выяснить, какие у человека хронические заболевания, оценить общее состояние организма, особенности его метаболизма.

Для этого нужно пройти биохимический анализ крови и сдать мочу. По ряду показателей можно оценить, в каком состоянии находится углеводный, белковый, жировой обмен.

Также следует высчитать идеальную массу тела. Есть исследование состава тела, где четко видно, сколько приходится на мышечную массу, а сколько на жировую.

В заключение диетолог порекомендовала всем без исключения убрать из рациона сладкие газированные напитки и снизить общее потребление сахара, передает «Радио 1».

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