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Москвичка лишилась миллиона рублей, пытаясь купить декор для фасада

Степан Жирнов
Происшествия
Москвичка лишилась миллиона рублей, пытаясь купить декор для фасада
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На юго-востоке столицы аферист обещал продать женщине декор для фасада, взял деньги и перестал выходить на связь. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в четверг, 19 января.

По данным ведомства, 45-летняя жительница столицы заказала у неизвестного мужчины фасадный декор для строительного объекта. Пострадавшая перевела на указанный аферистом счет миллион рублей, но после этого мужчина так и не предоставил ей товар. Обманутая гражданка обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний мужчина. После разговора с сотрудниками правоохранительных органов злоумышленник полностью возместил ущерб.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Другая история произошла в столице. Мужчина взял в займы у своей знакомой 17 миллионов рублей на покупку криптофермы, однако в установленный срок денег не вернул, а средства потратил на погашение других долгов.

Москва МВД Уголовные дела Задержания Мошенничество
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