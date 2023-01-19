Глава МИД Ирана: Тегеран не признает вхождение в Россию Крыма и новых регионов

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Правительство Ирана не признает вхождение в состав России Крымского полуострова и четырех новых регионов, несмотря на хорошие отношения с Москвой. Об этом в четверг, 19 января, сообщил агентству TRT World министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

По его словам, Тегеран признает суверенитет и территориальную целостность государств в рамках международных законов.

— Поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины, — заявил глава иранского внешнеполитического ведомства.

Он пояснил, что иранская сторона следует своему принципу во внешней политике относительно происходящей ситуации на Украине.

— Конфликт на Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся, — подчеркнул Абдоллахиан.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что Крым и Донбасс были и будут частью Украины, а не России. Глава государства отметил, что Сербия с самого начала не могла поддерживать начатую Россией специальную операцию на Украине.