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Рогов: Украинские снайперы утратили преимущество на запорожском участке

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов: Украинские снайперы утратили преимущество на запорожском участке
Фото: gur.gov.ua

Украинские снайперы утратили преимущество на запорожском участке фронта. Об этом в четверг, 19 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов.

— Теперь на вооружении у наших военных имеется новейший снайперский комплекс LАR-10 «Счетчик» российского производства, способный поражать противника на расстоянии свыше километра, — рассказал он.

Теперь новый снайперский комплекс станет сильной помехой для снайперов ВСУ, которые привыкли использовать западное оружие, передает РИА Новости.

Недавно сообщалось об уничтожении группы украинских диверсантов российскими военными около села Лиман Первый в Харьковской области. Всего российским военнослужащим за этот период удалось уничтожить более 50 украинских бойцов.

До этого стало известно, что российская армия задействовала новейший танк Т-90М во время спецоперации на Херсонском направлении. Командир танка Руслан рассказал, что за несколько месяцев применения Т-90М «Прорыв» зарекомендовал себя как надежная и очень удобная машина.

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