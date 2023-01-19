Handelsblatt: Немецкий концерн выразил готовность поставить Украине сотню танков

Фото: Twitter / Rheinmetall Group

Немецкий концерн Rheinmetall готов в этом году поставить Украине свыше одной сотни танков. Об этом в четверг, 19 января, сообщило издание Handelsblatt, ссылаясь на источники в оборонной индустрии

В материале говорится, что военно-промышленный комплекс Германии кроме танков Leopard 2, готовится отремонтировать и передать украинской стороне Leopard 1, а также британскую модель Challenger 1.

По данным издания, подобное предложение идет от самого Rheinmetall, которое должно помочь избежать передачи танков из состава бундесвера. Речь идет о количестве свыше 100 единиц.

Один из источников Handelsblatt заявил, что концерн мог бы закупить и модернизировать двузначное количество британских танков в Омане. Сами машины могут быть переданы украинской стороне уже в текущем году.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал руководство западных стран поставлять Украине танки.

В Белом доме заявили, что в очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.