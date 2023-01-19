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Животные из приютов нашли дом благодаря фотовыставке в парке Северного речного вокзала

Полина Долганова
Город
Животные из приютов нашли дом благодаря фотовыставке в парке Северного речного вокзала
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Десять животных из столичных приютов обрели семью благодаря фотовыставке в парке Северного речного вокзала. Об этом в четверг, 19 января, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Дом нашли кошечки Буся и Пуля, котята Гарри и Герни, щенки Октябрина и Октябрь и другие хвостатые.

Посетить фотовыставку можно на аллеях парка Северного речного вокзала. Там представлены стенды с информацией о питомцах городских приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград» ГБУ «Доринвест».

Все желающие также могут отсканировать QR-коды под изображениями животных, чтобы увидеть еще больше воспитанников приютов и познакомиться с ними, подытожили в комплексе.

Недавно в пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что для выбора домашнего питомца горожанину необходимо зайти на сайт или на страницу приюта в социальных сетях, а также приехать в учреждение и провести время с животными. Как уточняется, в приют желательно приходить несколько раз, чтобы наладить контакт с конкретным котом, которого хочется взять домой.

Северный речной вокзал Животные Выставки
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