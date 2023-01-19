Центробанк России объяснил ослабление рубля снижением продаж валюты экспортерами

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Ослабление российской валюты со второй половины декабря 2022 года произошло из-за снижения объема продаж иностранной валюты со стороны крупных экспортеров. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Центрального банка Российской Федерации.

Там добавили, что ослабление также было обусловлено возросшим спросом на валюту со стороны отдельных участников торгов и временными факторами.

Снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в свою очередь было вызвано нисходящим ценовым трендом на поставляемые на экспорт углеводороды и сокращением объемов экспорта нефти и газа, подытожили в регуляторе.

До этого сообщалось, что российские международные резервы на 13 января составляли 592 миллиарда долларов. За неделю объемы резервов увеличились на 10 миллиардов долларов, то есть на 1,7 процента. Изменения были вызваны положительной переоценкой.

В 2022 году экономика России столкнулась с беспрецедентным давлением. Однако государству в целом удалось с ним справиться. Об основных трудностях, которые ожидают экономику страны в 2023 году, и методах их преодоления — в материале «Вечерней Москвы».