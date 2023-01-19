Тренер перечислила способы сжигания жира с помощью полотенца и подушки

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С помощью полотенца и подушки можно сбросить несколько лишних килограммов. Об этом рассказала тренер по послеродовому восстановлению Лидия Рис.

По ее словам, для выполнения упражнения необходимо сесть на пол, согнуть ноги в коленях и поднять верх туловища под углом 45 градусов. Затем нужно взять в руки полотенце и выполнить по 20 наклонов вправо и влево.

Также рекомендуется лечь на спину, согнуть бедра под углом 90 градусов и положить на колени книгу. Затем ноги нужно вытянуть и опустить на пол, стараясь удержать книгу на весу.

Рис добавила, что тренироваться также можно с подушкой. Для этого нужно лечь на спину и вытянуть руки над головой, держа при этом подушку. Далее следует оторвать спину от пола и постараться задержаться в таком положении на несколько секунд, передает The Sun.

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