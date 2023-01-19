Польша передаст Украине разработанные в 40-е годы советские зенитные комплексы С-60

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Правительство Польши заявило о расширении пакета военной поддержки Украины. Об этом в четверг, 19 января, сообщило агентство Reuters.

Уточняется, что в ближайшее время Варшава передаст украинской стороне зенитные комплексы С-60, которые были разработаны еще в 40-е годы прошлого века в Советском Союзе, и 70 тысяч снарядов к ним.

В материале агентства говорится, что автоматическая пушка данного орудия позволяет поражать цели на высоте до пяти тысяч метров. Практическая скорострельность на уровне 70 выстрелов в минуту позволяет поражать цели, летящие со скоростью до 300 метров в секунду, а снаряды калибра 57 миллиметров способны поражать легкобронированную военную технику.

До этого стало известно, что власти Дании приняли решение о передаче украинской стороне 19 самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства.

По словам главы оборонного ведомства Дании Якоба Эллеманна-Йенсена, Копенгаген на постоянной основе контактировал с Киевом по поводу передачи артиллерийского вооружения.