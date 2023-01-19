Москвичей призвали быть внимательнее из-за возможной грозы в ночь на 20 января

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Жителей столицы в ближайшие часы и в ночь на 20 января призвали быть внимательнее из-за возможной грозы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Там также добавили, что в это время ожидаются дождь, мокрый снег и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Возможно образование гололеда.

— Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столице 19 января текущего года стало самым теплым за последние 15 лет. По его словам, температура воздуха по состоянию на 12:40 по московскому времени составляла 2,3 градуса выше нуля.

В то же время синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве в связи с ожидаемым усилением ветра с порывами до 17 метров в секунду.