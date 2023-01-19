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Приметы и советы

Врач рассказала, как побороть тягу к сладкому

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач рассказала, как побороть тягу к сладкому
Фото: Pexels

Для того чтобы справиться с тягой к сладкому, простые углеводы в рационе нужно постепенно заменять сложными. Об этом рассказала эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева.

— Если есть много сладкого, поджелудочной железе приходится вырабатывать больше инсулина, чтобы глюкоза в крови не повысилась. И организм постепенно теряет чувствительность к инсулину. Чтобы повысить чувствительность, нужно еще больше гормона. Больше инсулина — еще сильнее хочется сладкого. И замыкается порочный круг, — рассказала она.

Чтобы избавиться от пристрастия к сладкому, врач советует уменьшать количество простых углеводов в пище, но и постепенно заменять их сложными углеводами. Это овощи, злаковые, фрукты и ягоды с низким гликемическим индексом, передает слова Румянцевой «Лента.ру».

Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», как выстроить долгосрочную стратегию жиросжигания. По ее словам, чтобы избежать избыточного веса, важно придерживаться правильного питания и приобрести несколько полезных привычек.

Кроме того, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, при каких обстоятельствах можно есть ночью и к чему могут привести поздние перекусы.

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