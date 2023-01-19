Врач рассказала, как побороть тягу к сладкому

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Для того чтобы справиться с тягой к сладкому, простые углеводы в рационе нужно постепенно заменять сложными. Об этом рассказала эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева.

— Если есть много сладкого, поджелудочной железе приходится вырабатывать больше инсулина, чтобы глюкоза в крови не повысилась. И организм постепенно теряет чувствительность к инсулину. Чтобы повысить чувствительность, нужно еще больше гормона. Больше инсулина — еще сильнее хочется сладкого. И замыкается порочный круг, — рассказала она.

Чтобы избавиться от пристрастия к сладкому, врач советует уменьшать количество простых углеводов в пище, но и постепенно заменять их сложными углеводами. Это овощи, злаковые, фрукты и ягоды с низким гликемическим индексом, передает слова Румянцевой «Лента.ру».

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