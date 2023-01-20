Боец группы «Вагнер» показал место ликвидации боевиков «Грузинского легиона» в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Боевиков «Грузинского легиона», около 20 боевиков украинского нацбатальона «Азов»* и группу иностранных наемников, среди которых был швед, ликвидировали бойцы группы «Вагнер» на окраинах Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил боец «Вагнера».

— Здесь, на окраине Артемовска, идут окопы длиною почти в 1,5 километра. Это окопы «азовцев» и британских наемников. Точное количество не могу сказать, но «азовцев» человек 20 было и наемников — человек 18, — рассказал он, показывая место уничтожения противника.

Один из командиров подразделения «Вагнера» уточнил, что в этом районе также держали оборону боевики «Грузинского легиона».

— Здесь находились грузинские наемники, так называемый «Грузинский легион», шведа недалеко отсюда с заправки принесли, — сообщил он.

Боевики «Грузинского легиона» стали скандально известны издевательствами и жестокими убийствами российских военных. Часть наемников данного подразделения была уничтожена летом 2022 года около Лисичанска в Луганской народной республике, сообщает РИА Новости.

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Около 1-3 тысяч иностранных наемников в настоящее время действуют на стороне украинской армии. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на аналитиков. В статье сказано, что прошлой весной чиновники на Украине заявляли о 20 тысячах наемниках из 50 стран, действующих на стороне их войск.

*Запрещенная в России террористическая организация.