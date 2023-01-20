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Диетолог Митри назвала привычки, которые помогут похудеть

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Митри назвала привычки, которые помогут похудеть
Фото: depositphotos

Специалист по питанию Мелисса Митри перечислила простые вещи, которые помогут похудеть. Она рассказала, что нужно увеличить количество белка на завтрак.

— Существует много исследований, связывающих потребление белка с потерей веса. Если человек получает достаточное количество белка с утра, то это помогает настроить метаболизм на весь день, а также контролировать аппетит, — пояснила диетолог.

Также следует ограничить потребление алкоголя. По словам специалиста, потребление спиртного — это верный способ наполнить организм пустыми калориями. Кроме того, в алкогольных напитках присутствует сахар.

Митри порекомендовала снизить потребление добавленных сахаров. Она отметила, что такие продукты, как сок, газированные напитки, энергетические напитки, подслащенный кофе, сладости, протеиновые батончики, ароматизированные йогурты содержат большое количество добавленного сахара, который нужно избегать. Специалист посоветовала потреблять не более 24 граммов добавленных сахаров в день, передает портал Eat This Not That!.

Чтобы избежать избыточного веса, важно придерживаться правильного питания и ввести в образ жизни несколько полезных привычек. Однако помимо этого нужно исключить и другие проблемы со здоровьем. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась диетолог Елена Соломатина.

Алкоголь сахар Эксперты Похудение белок
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