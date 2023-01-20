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Главные новости к утру 20 января

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 20 января
Фото: Вечерняя Москва

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать украинские власти, включая возможную операцию по захвату Крыма. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

США готовят союзников для военных действий против КНР, взяв за образец военную подготовку Украины к конфронтации с РФ. Об этом заявил обозреватель французского портала Boulevard Voltaire Фредерик Лассе.

Америка выделит Украине новый пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

Предполагаемой причиной смерти 18-летнего актера Арсена Суховского стал удар током. Об этом рассказала его приемная мать и продюсер кинокомпании Medvedfilm production Юлианна Медведева.

Группа «Викинг» и штурмовики 1-й ОБСпН (отдельной бригады спецназначения) взяли позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике с применением реактивной системы залпового огня.

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