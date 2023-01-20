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Ракова рассказала о внедрении единой лабораторной информационной системы в стационарах Москвы

Лейла Алиева
Город
Ракова рассказала о внедрении единой лабораторной информационной системы в стационарах Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В рамках пилотного проекта в столичных стационарах начали внедрять единую лабораторную информационную систему (ЛИС). Об этом в пятницу, 20 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Новая система позволит привести работу всех лабораторий к единым стандартам, автоматизировать многие процессы проведения исследований и уйти от бумажного документооборота. Она интегрирована с ЕМИАС, а значит, врачи будут оперативно получать результаты биохимических, клинических анализов и ПЦР, — рассказала она.

Новая система позволит оперативнее сформировать метод лечения и при необходимости назначить дополнительные исследования, а также перенаправить к узкому специалисту. Таким образом, базы данных с результатами всех проведенных лабораторных исследований будут объеденины в единую цифровую среду.

В настоящее время уже шесть стационаров подключены к ЛИС, а к февралю еще 10 смогут пользоваться новой системой. До конца следующего года ее планируют внедрить во все лаборатории столичных медицинских учреждений, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно во всех московских центрах амбулаторной онкологической помощи оборудовали посты, администраторы которых предлагают пациентам удобные варианты для записи.

Медицина Технологии Анастасия Ракова
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