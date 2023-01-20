Володин предложил россиянам проголосовать за ужесточение мер по продаже вейпов

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России необходимо ужесточить меры за незаконную продажу вейпов несовершеннолетним. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 20 января.

— Много обращений поступает от родителей и учителей из-за курения вейпов школьниками. Они переживают: это наносит вред детям, — сообщил он.

В связи с этим парламентарий устроил голосование в своем Telegram-канале для обсуждения возможных мер, которые необходимо принять для защиты здоровья детей. В качестве предложенных вариантов представлены: ужесточить ответственность за незаконную продажу вейпов несовершеннолетним; полностью запретить продажу вейпов; все равно.

Напомним, что 18 января Володин поручил комитетам Государственной думы внести предложения о возможном запрете вейпов.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в России следует ввести полный запрет на продажу электронных сигарет, что позволит спасти граждан страны от возможных проблем со здоровьем и преждевременной смерти. Парламентарий добавил, что, рассматривая подобный вопрос, российские власти должны обратить внимание на здоровье граждан, а не на коммерческий фактор.