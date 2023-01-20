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Диетолог Соломатина назвала лучшую кашу для женского здоровья

Араз Салехов

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Соломатина назвала лучшую кашу для женского здоровья
Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Лучшей кашей для женского здоровья является чечевица, поскольку она содержит фитоэстрогены, кальций и магний. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— В чечевице также есть кальций и магний. Поэтому она защищает от повышения артериального давления и укрепляет кости. Все это для женщин очень важно, — пояснила она.

Также эксперт добавила, что чечевица имеет влияние на нервную систему. По ее словам, в начале менопаузы у женщины происходят определенные процессы со стороны нервной системы, она становится более раздражительной и уязвимой. И в решении данной проблемы ей может помочь чечевица, сообщает «Москва 24».

Помимо этого, Соломатина рассказала «Вечерней Москве», как выстроить долгосрочную стратегию жиросжигания. По ее словам, чтобы избежать избыточного веса, важно придерживаться правильного питания и ввести в образ жизни ряд полезных привычек.

Диетолог-эндокринолог и специалист по правильному питанию Наталья Лазуренко рассказала, как правильно перейти на здоровое питание. Она считает, что сбалансированное питание может быть только персональным, подобранным специально под потребности конкретного человека.

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