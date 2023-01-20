«Два дня пролежал на морозе»: появились подробности смерти Арсена Суховского

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Восемнадцатилетний актер Арсен Суховский мог бы выжить, если бы не безразличие окружающих. Об этом сообщила его приемная мама Юлианна Медведева.

— В тот день, когда его не стало, Арсен был со мной на связи. Начальник не выдавал ему зарплату и после очередной просьбы зачем-то отправил делать фотографию счетчиков в трансформаторной будке. Позже мы узнали, что его в этой будке убило током, — рассказала она.

По словам Медведевой, парень пролежал двое суток на морозе и только ночью, 14 января, нашли его тело. Смерть наступила 12 января. При этом начальник объекта сообщил, что камеры, расположенные в трансформаторной будке, украли за день до прихода Суховского.

Также пока напарник актера не стал бить тревогу о том, что у него есть семья, парня собирались хоронить «как не пойми кого», словно данный случай хотели замять, передает слова матери Суховского StarHit.

Суховский внезапно скончался 19 января. После того как Арсена оставили биологические родители, его воспитанием занялась генеральный продюсер кинокомпании Medvedfilm production Юлианна Медведева.

Позже актер Иван Охлобыстин высказался о смерти Суховского, с которым снялся в фильме «Недетский дом». По его словам, мальчик рос в детском доме, а такие дети «изначально лишены любви и внимания общества».