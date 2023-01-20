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Биолог Глазков пояснил, как потепление повлияло на поведение животных в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Биолог Глазков пояснил, как потепление повлияло на поведение животных в Петербурге
лужа / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Биолог Павел Глазков рассказал, как аномальное потепление сказалось на поведении животных в Санкт-Петербурге.

— Проснулись от оттепели енотовидные собаки. Они в спячку уходят парами. Уже несколько дней наблюдаем, как они по ночам выходят, ищут пищу: погибших животных, мышей ловят, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

По словам биолога, есть риск, что проснутся ежи, поскольку зимуют они неглубоко, и если где-то начнет подтапливать, то это может их пробудить.

Кроме того, оттепель может разбудить молодых медведей. Они могут проснуться из-за влаги, но затем найдут сухое место и снова впадут в спячку.

Ранее сообщалось, что теплая погода в Санкт-Петербурге поспособствовала образованию гололедицы на дорогах и тротуарах, с которой плохо справляются коммунальные службы города. Улицы превратились в один большой «каток», передает ФАН.

Специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что в столичном регионе в ближайшие выходные завершится оттепель и резко похолодает.

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