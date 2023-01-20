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Путин провел переговоры с Токаевым

Араз Салехов
Политика
Путин провел переговоры с Токаевым
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

— В ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым обсуждены актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества, — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны затронули вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере, сообщает сайт Кремля.

Накануне российский лидер провел телефонный разговор с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. В ходе переговоров политики обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений, в том числе взаимодействие в сферах транспорта и энергетики. Лидеры также затронули тему ситуации в Сирии и отметили важность продолжения контактов в рамках Астанинского процесса, который является основным механизмом урегулирования конфликта.

В начале января глава РФ провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили ситуацию на Украине, строительство АЭС «Аккую» и создание газового хаба в Турции.

Владимир Путин Переговоры Касым-Жомарт Токаев
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