Путин провел переговоры с Токаевым

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

— В ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым обсуждены актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества, — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны затронули вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере, сообщает сайт Кремля.

Накануне российский лидер провел телефонный разговор с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. В ходе переговоров политики обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений, в том числе взаимодействие в сферах транспорта и энергетики. Лидеры также затронули тему ситуации в Сирии и отметили важность продолжения контактов в рамках Астанинского процесса, который является основным механизмом урегулирования конфликта.

В начале января глава РФ провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили ситуацию на Украине, строительство АЭС «Аккую» и создание газового хаба в Турции.