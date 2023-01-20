Песков отреагировал на вопрос о появлении систем ПВО на крыше здания Минобороны

Фото: Администрация президента РФ

Вопрос о появлении систем противовоздушной обороны (ПВО) на крыше здания Минобороны необходимо задавать военным. Об этом в пятницу, 20 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Хочу вас переадресовать в Минобороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности. О всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать там, — цитирует его ТАСС.

С 1 сентября 2023 года в российских школах начнутся уроки начальной военной подготовки (НВП). Что собой представляет новая дисциплина, зачем она нужна и когда появится в учебных заведениях — в материале «Вечерней Москвы». Начальная военная подготовка — это курс занятий, в рамках которого старшеклассников обучают основам военной службы и военного дела. Речь идет как о теоретических, так и о практических занятиях.

Президент России Владимир Путин заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс каждый год производит столько же ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире. По его словам, отечественное производство вполне достигло мирового уровня.