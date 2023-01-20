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Песков: Отношения с США находятся в самой низшей точке в истории

Полина Долганова
В мире
Песков: Отношения с США находятся в самой низшей точке в истории
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Отношения российской и американской сторон находятся в самой низшей точке в истории. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Несмотря на изначальные такие робкие надежды, связанные с Женевой и так далее, они были очень плохими для наших двусторонних отношений. На обозримую перспективу надежд на улучшение нет, — приводит слова пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

Саммит с участием Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена проходил в Женеве 16 июня 2021 года. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже после завершения украинского конфликта отношения между Россией и Западом не будут восстановлены.

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