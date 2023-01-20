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ЦИК начала подготовку к проведению выборов в новых регионах

Лейла Алиева
Общество
ЦИК начала подготовку к проведению выборов в новых регионах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России готовится к проведению выборов в сентябре 2023 года в четырех новых регионах страны. Об этом в пятницу, 20 января, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, сразу после референдумов комиссия провела серьезные обучения. При этом, чтобы провести выборы, власти новых регионов должны принять все необходимые правовые акты.

— Сейчас нужно сформировать комиссии — это серьезная, очень большая и сложная работа. Мы занимаемся всеми аспектами — от финансового до организационного, административного, кадрового, — приводит слова Памфиловой РИА Новости.

В сентябре прошлого года избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах была зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения субъектов в состав России.

30 сентября президент России выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В конце выступления президент подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

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