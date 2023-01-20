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Приметы и советы

В Кремле прокомментировали информацию о продолжении частичной мобилизации

Араз Салехов
Политика
В Кремле прокомментировали информацию о продолжении частичной мобилизации
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В рамках частичной мобилизации российская армия была обеспечена необходимым числом людей. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы РФ напомнил, что ранее об этом говорил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

— Мы ориентируемся на сказанное президентом: в рамках частичной мобилизации то число мобилизованных, которое планировалось, было обеспечено. И дальше начался уже призыв обычный на срочную службу, — отметил Песков.

Российский лидер 18 января заявил, что вопрос об отсрочке от службы гражданам призывного возраста, работающим в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), будет решен в ближайшие сроки. По его словам, все специалисты ОПК не попали под проведенную ранее частичную мобилизацию.

4 января депутат комитета Государственной думы по обороне Андрей Гурулев заявил, что на сегодняшний день в России нет никаких предпосылок к проведению второй волны мобилизации. По мнению Гурулева, проводить новую волну мобилизации в ближайшие полгода будет просто неэффективно.

Дмитрий Песков Мобилизация Россия Владимир Путин
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