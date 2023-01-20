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МИД Китая заявил, что продолжит работать над мирным решением конфликта на Украине

Лейла Алиева
В мире
МИД Китая заявил, что продолжит работать над мирным решением конфликта на Украине
Фото: Depositphotos

Китай продолжит работать над завершением конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 20 января, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

— В вопросе украинского кризиса Китай всегда активно работал над продвижением мирных переговоров. Пекин продолжит своими способами играть конструктивную роль в мирном решении кризиса, — приводит его слова РИА Новости.

Администрация США внимательно следит за возможностью оказания Китаем помощи РФ в сфере безопасности или в систематическом уклонении от санкций. Вашингтон утверждает, что Пекин в этом случае понесет издержки.

Речь идет о помощи в «систематическом уклонении» от антироссийских санкций или предоставлении помощи в сфере безопасности, которая будет использована при проведении российской специальной военной операции на Украине.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что США активно изучают способность Китая к сопротивлению, так как считают его стратегическим соперником. Именно кризис на Тайване может стать новой целью Соединенных Штатов вместо Украины. При этом, если на следующих выборах сменится президент, у США могут появиться и другие задачи.

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