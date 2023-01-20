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Песков заявил, что конфликт на Украине развивается по восходящей спирали

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков заявил, что конфликт на Украине развивается по восходящей спирали
Фото: Администрация президента РФ

Конфликт на Украине в настоящее время развивается по восходящей спирали. Такое мнение в пятницу, 20 января, выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, участие НАТО в ситуации нарастает.

— Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли и продолжении роста этой вовлеченности, — цитирует пресс-секретаря российского президента ТАСС.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поражение российской стороны в специальной военной операции является необходимым условием для того, чтобы конфликт на территории Украины завершился. Он также рассказал о планах организации новых поставок оружия Киеву и акцентировал внимание на том, что Североатлантический альянс не хочет к эскалации ситуации.

Соединенные Штаты Америки собираются помочь Украине нанести удар по полуострову Крым. Позиция Вашингтона по вопросу поставок наступательного оружия стала мягче. Какое вооружение может получить украинская армия для атаки на российский полуостров и какой стратегии теперь придерживаются Штаты — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Дмитрий Песков Спецоперации НАТО
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