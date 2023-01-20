Лукашенко поручил установить в его кабинете компьютер белорусского производства

Фото: Администрация президента РФ

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил установить в его кабинете компьютер местного производства. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе политика.

В пятницу глава государства посетил выставку научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная» и осмотрел технику, произведенную на белорусском предприятии «Горизонт».

— Подобную технику уже поставили на рабочий стол президента вместо устройства известного западного бренда, — сообщили в пресс-службе со ссылкой на главу государства.

До конца января в России появятся в продаже белорусские ноутбуки «Горизонт», которые выпустили в конце прошлого года. «Вечерняя Москва» узнала обо всех технических характеристиках этой новинки.

Смартфоны по-прежнему остаются самыми востребованными предметами бытовой электроники. В минувшем году россияне приобрели около 24 миллионов «умных» гаджетов. При этом большая часть из них пришлась на китайские бренды. Что происходит на российском рынке, какие тренды ожидать и как выбрать смартфон в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».