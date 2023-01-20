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Волочкова назвала «плачевными» итоги обследования у спортивного врача

Араз Салехов
Общество
Волочкова назвала «плачевными» итоги обследования у спортивного врача
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала в своем микроблоге, что обследовалась у спортивного врача — ортопеда-травматолога Зураба Орджоникидзе. Спортсменка назвала его «главным доктором России» и своим «вечным спасителем».

Однако нынешнее состояние Волочковой оказалось не так радужным, поделилась она.

— Я не думала даже о том, что… результаты будут столь плачевными...Я рыдаю, — сказала она.

При этом балерина настроена оптимистично и готова лечиться. В комментариях злопыхатели усомнились в правдивости слов Волочковой, так как на видео балерина позирует в обуви на высоченной шпильке, которую человек с больными связками не смог бы надеть, сообщает сайт «Пятого канала».

До этого Волочкова поделилась фотографиями из отпуска на Мальдивах на личной странице в соцсетях. На кадрах она позирует в воде, прикрыв руками голую грудь, а из одежды на ней только стринги со стразами.

При этом звезда балета рассказала «Вечерней Москве» о том, как она планировала встретить Новый год. В новогоднюю ночь экс-балерина хотела отказаться от просмотра «Голубого огонька» и традиционной трапезы с закусками.

Спорт Здоровье Анастасия Волочкова
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