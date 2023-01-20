В Германии сообщили, что Шольц не ставил США условий о поставках танков Киеву

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Представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что новости о требовании канцлера ФРГ Олафа Шольца к США о поставках Украине танков Abrams в качестве обязательного условия для поставок немецких Leopard не соответствуют действительности. Об этом он рассказал в пятницу, 20 января.

— Ни в какой момент времени не было таких требований, что должно произойти одно, чтобы могло случиться другое, — заявил представитель кабинета министров.

Он добавил, что Германия стремится активнее поддерживать Киев, избегать участие страны и НАТО в конфликте и не совершать действий в одиночку, передает РИА Новости.

До этого американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган сообщил, что поставки танков Вооруженным силам Украины вызвали споры между американской и немецкой сторонами. Он отметил, что на встрече главы Пентагона Ллойда Остина с немецким министром обороны Борисом Писториусом каждая из сторон назвала аргументы, почему не она, а оппонент должен первым поставить танки Киеву. Делегация США утверждает, что немецкие Leopard потребляют меньше топлива, чем танки Abrams, они проще в обслуживании и широко доступны по всей Европе.