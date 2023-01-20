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RT: Экс-руководитель «Штаба Навального» Волков передает СБУ личные данные россиян

Александр Афонин
Происшествия
RT: Экс-руководитель «Штаба Навального» Волков передает СБУ личные данные россиян
Фото: Pexels

Команда бывшего руководителя «Штаба Навального»* Леонида Волкова** передает Службе безопасности Украины (СБУ) персональные данные россиян. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, сбор личных данных осуществляется при помощи виртуальных «штабов Навального». При регистрации пользователи заполняют анкеты, где оставляют необходимую информацию.

По словам экс-юриста ФБК*** Виталия Серуканова, полученная информация может передаваться СБУ для вербовки граждан России для дальнейшей организации акций протеста и террористических актов. Интерес к проекту Волкова также проявляют спецслужбы Польши.

— Волков опять собирает личные данные. Им нужна свежая волна добровольных экстремистов, поэтому и была запущена эта виртуальная сеть штабов. Безусловно, этими данными они делятся и с западной разведкой, и с СБУ. Все информационные ресурсы команды Навального синхронно действуют с повесткой СБУ и ЦИПСО, — цитирует издание Серуканова.

4 января сообщалось, что сотрудники силовых структур задержали жителя Мелитополя, подозреваемого в передаче данных о действиях российской армии Службе безопасности Украины. По предварительным данным, подозреваемый был завербован украинскими спецслужбами через интернет.

*«Штаб Навального» — организация признана в России экстремистской.

**Леонид Волков — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

***ФБК — организация признана в России экстремистской и ликвидирована решением суда.

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