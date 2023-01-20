Москвичи около 270 тысяч раз воспользовались фильтрами приложения «Метро Москвы»

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Пользователи приложения «Метро Москвы» воспользовались фильтрами раздела «Метро» порядка 270 тысяч раз. Об этом в пятницу, 20 января, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В общей сложности в приложении «Метро Москвы» существует 19 специальных фильтров в разделе «Метро». С их помощью жители столицы могут узнать, где приобрести по дороге цветы, зарядить телефон, найти банкомат и многое другое.

Наибольшей популярностью у пассажиров пользовался сервис, через который они узнавали, на каких станциях есть зарядки, банкоматы, туалеты, кафе, буфеты и рестораны, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что в прошлом году пассажиры городского транспорта привязали почти 619 тысяч карт «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы».

Благодаря привязке карты пассажиры смогут отслеживать баланс «Тройки», настроить автоматическое пополнение, а также следить за проводимыми операциями по проездному.